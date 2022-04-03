В Башкирии проводили в последний путь военных, погибших на Украине

Ушли из жизни как настоящие воины, оставаясь верными присяге. Сегодня в двух районах республики простились с солдатами, погибшими во время спецоперации на Украине. В Чекмагуше в последний путь проводили младшего сержанта Данила Валиева, а в Дюртюлях – сержанта Ильфата Ахиярова. Военнослужащих посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова. Траурные митинги на этой неделе прошли также в Бураевском и Калтасинском районах, куда, как и сегодня, приезжал глава республики, чтобы поддержать родных в трудную минуту и выразить слова соболезнования.
Не только родные, близкие и одноклассники. Здесь и те, кто не знал близко Ильфата Ахиярова, но пришел разделить общее горе. Семья, город, да и в целом республика потеряли достойного сына, отдавшего свою жизнь при выполнении воинского долга. Ильфат с малых лет отличался мужеством, делится воспоминаниями его учительница.
Ильфата Ахиярова призвали в Вооруженные Силы России в 2007 году. А с 2009-го он служил по контракту в воинской части, расположенной в поселке Алкино Чишминского района. 25 марта 2022 года сержант Ахияров ушел из жизни.
Обращаясь к супруге погибшего военнослужащего Евгении, руководитель республики пообещал, что семью окружат заботой. Радий Хабиров попросил администрацию района подготовить предложения по увековечиванию памяти солдата. Ильфата Ахиярова посмертно наградили орденом Шаймуратова.
В Чекмагуше сегодня в последний путь провожали младшего сержанта Данила Валиева. Он проходил службу по контракту в Алкинской инженерной бригаде в должности старшего механика водителя. Близкие вспоминают Данила, как рассудительного, спокойного и приветливого юношу.
Слова соболезнования и поддержки родным выразил Глава Башкортостана. Радий Хабиров вручил маме погибшего военнослужащего орден генерала Шаймуратова и поблагодарил за то, что воспитала настоящего героя.
Ордена генерала Шаймуратова посмертно на этой неделе удостоился еще один военнослужащий, погибший во время военной спецоперации. В деревне Бабаево Калтасинского района в последний путь проводили сержанта Ивана Изиметова.
Иван Изиметов проходил военную службу в Чите. Там же заключил первый контракт, потом второй уже в Москве в качестве командира танка. Слова соболезнования родным и близким погибшего солдата принес Глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил администрации района внести предложения по увековечению памяти Ивана Изиметова. Его именем предложили назвать школу, в которой учился погибший солдат.
На этой неделе еще с одним героем, ефрейтором Вадимом Загировым простились в селе Бураево. Траурный митинг на площади перед районным дворцом культуры собрал несколько сотен человек.
Очень открытый, общительный и всегда готовый прийти на помощь, вспоминают одноклассники. Таким его воспитали бабушка с дедушкой. Еще в годовалом возрасте Вадим после трагической гибели родителей остался сиротой.
Вадим еще в школе планировал стать военным. В 2019 году он отправляется на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России. Позже заключает контракт и получает звание ефрейтора. Механик-водитель зенитно-ракетной батареи Загиров погиб во время военной спецоперации по защите Донбасса.
Глава Башкортостана вручил родным Вадима Загирова орден генерала Шаймуратова, которым герой награжден посмертно за мужество и самоотверженность. Его именем хотят назвать одну из улиц райцентра, в школе, где учился Вадим Загиров, установят мемориальную доску, также память о солдате планируют увековечить на Аллее Героев Бураевского района.