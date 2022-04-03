В Башкирии проводили в последний путь военных, погибших на Украине

Ушли из жизни как настоящие воины, оставаясь верными присяге. Сегодня в двух районах республики простились с солдатами, погибшими во время спецоперации на Украине. В Чекмагуше в последний путь проводили младшего сержанта Данила Валиева, а в Дюртюлях – сержанта Ильфата Ахиярова. Военнослужащих посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова. Траурные митинги на этой неделе прошли также в Бураевском и Калтасинском районах, куда, как и сегодня, приезжал глава республики, чтобы поддержать родных в трудную минуту и выразить слова соболезнования.

Не только родные, близкие и одноклассники. Здесь и те, кто не знал близко Ильфата Ахиярова, но пришел разделить общее горе. Семья, город, да и в целом республика потеряли достойного сына, отдавшего свою жизнь при выполнении воинского долга. Ильфат с малых лет отличался мужеством, делится воспоминаниями его учительница.

Даже в то время все-таки чувствовался характер в нем, он никогда ни за кого не прятался, никогда не жаловался, никогда никого не обижал, но был очень принципиальным и прямолинейным, и ребята за это его и уважали. Любовь Смирнова, классный руководитель Ильфата Ахиярова

Ильфата Ахиярова призвали в Вооруженные Силы России в 2007 году. А с 2009-го он служил по контракту в воинской части, расположенной в поселке Алкино Чишминского района. 25 марта 2022 года сержант Ахияров ушел из жизни.

Он 15 лет своей жизни посвятил служению Родине и погиб, как герой, защищая нашу страну и участвуя в борьбе против настоящего фашизма. По всей республике мы склоняем головы перед такими парнями, как Ильфат, и тысячами ребят, которые защищают нашу страну. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обращаясь к супруге погибшего военнослужащего Евгении, руководитель республики пообещал, что семью окружат заботой. Радий Хабиров попросил администрацию района подготовить предложения по увековечиванию памяти солдата. Ильфата Ахиярова посмертно наградили орденом Шаймуратова.

В Чекмагуше сегодня в последний путь провожали младшего сержанта Данила Валиева. Он проходил службу по контракту в Алкинской инженерной бригаде в должности старшего механика водителя. Близкие вспоминают Данила, как рассудительного, спокойного и приветливого юношу.

Осталась жена, двое детей, младшему вот три годика, только начал в садик ходить, а старшей 8 лет, в школе учится. Все очень тяжело переживают, очень тяжело, мама переживает, дай бог пережить это горе матери. Ильгиз Ямалтдинов, дядя Данила Валиева

Слова соболезнования и поддержки родным выразил Глава Башкортостана. Радий Хабиров вручил маме погибшего военнослужащего орден генерала Шаймуратова и поблагодарил за то, что воспитала настоящего героя.

Конечно, мы не сможем вернуть вам мужа, сына, отца, но я сегодня вам точно могу сказать, что ваша семья будет под защитой нашей республики, под заботой нашей республики, и вся наша республика подставит вам плечо, и детей поднимем вместе. Это я вам твердо обещаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ордена генерала Шаймуратова посмертно на этой неделе удостоился еще один военнослужащий, погибший во время военной спецоперации. В деревне Бабаево Калтасинского района в последний путь проводили сержанта Ивана Изиметова.

Всеми любим был, солнечный, добрый мальчишка, все любили его и будут любить. Августа Апликаева, классный руководитель Ивана Изиметова

Иван Изиметов проходил военную службу в Чите. Там же заключил первый контракт, потом второй уже в Москве в качестве командира танка. Слова соболезнования родным и близким погибшего солдата принес Глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил администрации района внести предложения по увековечению памяти Ивана Изиметова. Его именем предложили назвать школу, в которой учился погибший солдат.

На этой неделе еще с одним героем, ефрейтором Вадимом Загировым простились в селе Бураево. Траурный митинг на площади перед районным дворцом культуры собрал несколько сотен человек.

Он был всегда хорошим, веселым добрым, никогда не оставлял в беде, отзывчивый. Был душой компании. Мы все гордимся им, он навсегда останется в наших сердцах. Динар Мухтасаров, одноклассник Вадима Загирова

Очень открытый, общительный и всегда готовый прийти на помощь, вспоминают одноклассники. Таким его воспитали бабушка с дедушкой. Еще в годовалом возрасте Вадим после трагической гибели родителей остался сиротой.

Мы его как сына растили. С нами он начал жить, когда ему было год и восемь месяцев. Он очень умным и хорошим мальчиком был. Нас мама и папа только называл. Очень нас сильно любил он. Рафиса Карамова, бабушка Вадима Загирова

Вадим еще в школе планировал стать военным. В 2019 году он отправляется на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России. Позже заключает контракт и получает звание ефрейтора. Механик-водитель зенитно-ракетной батареи Загиров погиб во время военной спецоперации по защите Донбасса.

Уважаемая Рафиса Аглямовна, уважаемый Явдат Васбиевич. Вы воспитали его как сына, он очень рано потерял своих родителей. И я хотел сегодня поклонится перед вами за то, что воспитали такого достойного человека. Я хочу сказать, что, конечно, мы о нем будем помнить. Я прошу администрацию района представить мне предложение по его увековечиванию. О нем мы будем помнить. Спи спокойно, герой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан