Радий Хабиров: «Мировой экономики, науки, культуры без России нет и не будет»

В целом за весь год мы значительно укрепили систему здравоохранения в республике. Уверенно могу сказать, что таких темпов и объёмов строительства объектов здравоохранения у нас никогда не было. В этом году мы должны ввести кардиоцентр. В следующем году – центр детской онкологии и гематологии. Построить девять поликлиник, приступить к проектированию нового госпиталя ветеранов войны и труда. При этом обращаю внимание правительства на необходимость повышения темпов строительства ФАПов и сельских врачебных амбулаторий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан