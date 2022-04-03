«Для нас это огромная честь»: в Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Уфа»

Это будет наш подшефный корабль, разумеется. Мы будем о нем заботиться. Заботиться о семьях военнослужащих, заботиться об экипаже. Мы будем помогать им комплектовать библиотеку, помогать с оздоровлением. Они будут приезжать к нам и участвовать во всех военно-патриотических мероприятиях. – А зачем Башкортостану это нужно? – Башкортостан – это часть России. Мы живём интересами нашей большой родной страны. Поддержка Министерства обороны, поддержка Вооруженных Сил, Военно-морского флота – это наш долг и обязанность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан