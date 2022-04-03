«Для нас это огромная честь»: в Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Уфа»

«Уфа» на защите рубежей страны. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге спустили на воду большую дизель-электрическую подводную лодку, названную в честь башкирской столицы. Она стала четвертой из шести субмарин специального проекта, изготовленных для Тихоокеанского флота России. В церемонии принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что республика будет заботиться о подводном крейсере и его экипаже.
На Адмиралтейских верфях играет оркестр, но во время несения боевого дежурства обнаружить «Уфу» под водой будет практически невозможно. Её уровень шума снижен до естественного фона океана. А современные технологии, использованные в конструкции и оснащении военного корабля, позволяют совершать автономные плавания длительностью до 45 суток. Вооружение подлодки составят крылатые ракеты «Калибр».
Субмарину заложили 1 ноября 2019 года. Тогда в церемонии принимал участие бывший мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин. Корабль стал четвертой из шести подлодок проекта 636.3. Их строят для Тихоокеанского флота России. Учитывая большой вклад республики в развитие российского флота, лодке по инициативе Морского собрания присвоили имя «Уфа».
Этот боевой корабль Тихоокеанского флота России будет защищать рубежи нашей Родины. Экипаж субмарины составляет 56 человек. Событие не то что знаковое – историческое, и к нему шли не один год.
В июле 2021 года администрация Уфы и командование подводной лодки подписали соглашение о сотрудничестве и шефских связях. Мэрия обязалась оказывать информационную поддержку пропаганды службы на флоте. В свою очередь командование субмарины по возможности будет принимать на службу наших призывников. У Башкортостана уже есть положительный опыт сотрудничества с экипажем большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен». Теперь и «Уфа» под крылом республики.
Мало кто знает, но у судостроителей и моряков есть давняя традиция. У каждого нового корабля перед спуском на воду должна быть «крестная мама». Адмиралтейские верфи предложили председателю попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой стать «крёстной» для подводной лодки «Уфа». После завершения ходовых и государственных испытаний дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» будет базироваться во Владивостоке.