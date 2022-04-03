Премьер-министр правительства Башкирии проинспектировал цены на продукты питания

Андрей Назаров проинспектировал сегодня цены на продукты питания в магазинах. Премьер-министр правительства приобрел себе сахар по 80 рублей за килограмм.

Стоит отметить, что цена на него в торговых сетях варьируется – до 99 рублей за килограммовую пачку. В одном из магазинов ценник на сахар и вовсе отсутствовал – вероятно, устали переписывать. Такое недопустимо, отметил Андрей Назаров.

Впечатлениями от похода за продуктами премьер-министр поделился у себя в соцсетях, где дал пояснение внезапно подорожавшей капусте. 121 рубль за килограмм он оправдал засушливым летом, в связи с чем товар на прилавках привозной из ближнего зарубежья. Сказывается и курсовая разница. Сейчас правительство республики уже ведет переговоры с Казахстаном и Узбекистаном для стабилизации ситуации.