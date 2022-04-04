В Башкирии мужчина обокрал 89-летнего дедушку

89-летний житель Белорецкого района Башкирии обратился в полицию и рассказал, что у него похитили 130 тысяч рублей. В скором времени полицейские задержали 36-летнего жителя Вологодской области, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В день инцидента подозреваемый увидел возле одного из домов нечищенный снег и, решив, что там живет пожилой человек, напросился в дом. Злоумышленник разыграл целый спектакль, рассказав о том, что нуждается в деньгах и жилье.
В ходе разговора незваный гость обманом разузнал у дедушки, что деньги в доме хранятся в запертом серванте. Под предлогом поиска ключа от шкафа он всячески выпроваживал хозяина дома из комнаты, делал вид, что и сам ищет, и при этом обшаривал весь дом. Всё это делалось быстро, чтобы пожилой человек не успел понять, что происходит.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого благодаря автомобилю, который попал в объектив дорожной камеры. На мужчину завели уголовное дело.
Видео: МВД РБ.