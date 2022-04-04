В Башкирии мужчина обокрал 89-летнего дедушку

Эту сцену в режиме реального времени посредством видеокамеры наблюдала ухаживающая за дедушкой женщина. Она увидела постороннего человека в доме подопечного, обеспокоилась и попросила своего мужа съездить и проверить. В итоге незваный гость был выставлен из дома. Однако злоумышленник, у которого добыча уже вот-вот была в руках, не мог просто так уйти ни с чем. Он переждал в своей машине, когда уйдёт проверяющий, и вернулся в дом. Там снова отвлёк пенсионера, а сам с силой вскрыл дверцу шкафа, сунул пачку денег за пазуху и поспешил удалиться.

пресс-служба МВД РБ