В Башкирии мужчина обокрал 89-летнего дедушку

89-летний житель Белорецкого района Башкирии обратился в полицию и рассказал, что у него похитили 130 тысяч рублей. В скором времени полицейские задержали 36-летнего жителя Вологодской области, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В день инцидента подозреваемый увидел возле одного из домов нечищенный снег и, решив, что там живет пожилой человек, напросился в дом. Злоумышленник разыграл целый спектакль, рассказав о том, что нуждается в деньгах и жилье.

В ходе разговора незваный гость обманом разузнал у дедушки, что деньги в доме хранятся в запертом серванте. Под предлогом поиска ключа от шкафа он всячески выпроваживал хозяина дома из комнаты, делал вид, что и сам ищет, и при этом обшаривал весь дом. Всё это делалось быстро, чтобы пожилой человек не успел понять, что происходит.

Фото №1 - В Башкирии мужчина обокрал 89-летнего дедушку

Эту сцену в режиме реального времени посредством видеокамеры наблюдала ухаживающая за дедушкой женщина. Она увидела постороннего человека в доме подопечного, обеспокоилась и попросила своего мужа съездить и проверить. В итоге незваный гость был выставлен из дома. Однако злоумышленник, у которого добыча уже вот-вот была в руках, не мог просто так уйти ни с чем. Он переждал в своей машине, когда уйдёт проверяющий, и вернулся в дом. Там снова отвлёк пенсионера, а сам с силой вскрыл дверцу шкафа, сунул пачку денег за пазуху и поспешил удалиться.

пресс-служба МВД РБ

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого благодаря автомобилю, который попал в объектив дорожной камеры. На мужчину завели уголовное дело.

Видео: МВД РБ.

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