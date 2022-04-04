В Башкирии в пожаре погибла молодая мама

Вчера, третьего апреля, в Стерлитамаке произошел пожар, унесший жизнь молодой мамы. Детали трагедии рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.

Трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в пятиэтажном доме по улице Щербакова. На место происшествия незамедлительно направились экстренные службы.

Огонь повредил домашнее имущество на площади 2 кв.м. Из горящей квартиры эвакуировали 24-летнюю девушку с признаками горения, однако спасти ее не удалось - врачи констатировали смерть.

Кроме того, в квартире находилась 3-летняя девочка. Каким-то образом малышка покинула помещение и ушла в неизвестном направлении. Ее поисками занялись волонтеры отряда "Отклик" и сотрудники полиции. В результате девочку нашли живой.