В Уфе почти два месяца ищут 70-летнюю женщину

В башкирской столице продолжаются поиски 70-летней женщины. Антонида Веретенникова не выходит на связь почти два месяца - она пропала без вести шестого февраля.

Приметы: зеленые глаза, русые волосы, худощавая, рост около 164 сантиметров. Пенсионерка было одета в синее трико и майку.

Как сообщают поисковики отряда "Лиза Алерт", пенсионерка не ориентируется в пространстве, а также страдает потерей памяти. Связаться с волонтерами можно по телефонам 8 (800) 700 54 52, 8 (965) 666 96 60.