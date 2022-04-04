В Уфе задержали мужчину, который приставал к школьнице

В Уфе полицейские задержали мужчину, который приставал к школьнице на улице. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

Депутат башкирского парламента Рустам Хафизов написал в своих соцсетях о подозрительном горожанине. С его слов, он «домогался девочки на Гостином дворе».

К своей публикации депутат прикрепил видео, на котором видно, как мужчина идет вслед за школьницей и говорит ей что-то невнятное. В какой-то момент она ему крикнула, что учится в девятом классе.