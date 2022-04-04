В Уфе прошел «Сердечный маршрут»

Акция направлена на то, чтобы люди внимательнее относились к своему здоровью. На набережной реки Белой собрались несколько сотен уфимцев. Сотрудники медучреждений, администраций районов города, студенты. Многие участники приходили целыми семьями.
Поддержали акцию министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, депутаты Курултая. Перед стартом организаторы провели музыкальную зарядку, а после участники отправились по маршруту.
«Сердечный маршрут» существует республике уже три года. За это время в нем приняли участие более 17 тысяч жителей республики. Организатором выступает республиканский кардиоцентр. Региональная акция – часть всероссийской «10 тысяч шагов».