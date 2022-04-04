В центре Уфы возгорание в здании тушили 50 пожарных

Вчера вечером, третьего апреля, в Уфе произошел пожар в здании сложной конструкции, расположенном по улице Гоголя 43/1 и 45. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Фото №1 - В центре Уфы возгорание в здании тушили 50 пожарных

На место ЧП направились пожарные по повышенному рангу, а также другие экстренные службы. Происходило горение кровли двухэтажного здания, размером 20×100 метров. Кроме того, имелась угроза распространения пламени на жилой дом.

На тушение было подано семь ствол, из них три на защиту рядом расположенных строений. Создано три боевых участка тушения. Пожар удалось потушить, погибших и пострадавших нет. Из соседнего жилого дома было эвакуировано семь человек.

пресс-служба МЧС по РБ

К тушению возгорания привлекались 50 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 39 человек и 13 единиц техники.

В настоящее время дознаватель МЧС и эксперт пожарной лаборатории устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Фото: МЧС РБ.

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