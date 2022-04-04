В центре Уфы возгорание в здании тушили 50 пожарных

На тушение было подано семь ствол, из них три на защиту рядом расположенных строений. Создано три боевых участка тушения. Пожар удалось потушить, погибших и пострадавших нет. Из соседнего жилого дома было эвакуировано семь человек.

пресс-служба МЧС по РБ