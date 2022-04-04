В центре Уфы возгорание в здании тушили 50 пожарных

Вчера вечером, третьего апреля, в Уфе произошел пожар в здании сложной конструкции, расположенном по улице Гоголя 43/1 и 45. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МЧС республики.
На место ЧП направились пожарные по повышенному рангу, а также другие экстренные службы. Происходило горение кровли двухэтажного здания, размером 20×100 метров. Кроме того, имелась угроза распространения пламени на жилой дом.
К тушению возгорания привлекались 50 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 39 человек и 13 единиц техники.
В настоящее время дознаватель МЧС и эксперт пожарной лаборатории устанавливают причины и обстоятельства пожара.
Фото: МЧС РБ.