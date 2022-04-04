Молодую маму из Уфы оштрафовали за использование розетки в подъезде

Суд оштрафовал молодую маму из Уфы за использование розетки в подъезде. Инцидент произошел в одном из домов по улице Революционной.
«12 февраля я вышла на улицу погулять с детьми с детском машинкой. Спустив детскую машинку с четвёртого этажа, которая весит больше 70 кг. На улице машинка не завелась. Я детей завела обратно домой. Дотащила машинку до второго этажа, так как там имеется розетка от домофона, и попыталась зарядить ее, подумав, что проблема с аккумулятором», - написала мама.
Женщина заряжала детский автомобиль не более пяти минут, однако все было безуспешно. После чего она вернулась домой, куда через 10 минут позвонили полицейские. Оказалось, что жалоба в полицию поступила от соседки с пятого этажа.
В результате на молодую маму составили административный протокол, а спустя некоторое время суд оштрафовал её на 10 тысяч рублей.