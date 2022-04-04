В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» появилась новая часовня

Построивший часовню фермер планируют обустроить прилегающую территорию. В прошлом году Николай Ляпустин решил принять участие в проекте «Атайсал» и возвести церковь в деревне Ямское Кушнаренковского района.

Мужчина потратил на строительство более 1 миллиона рублей. На возведение часовни ушло три месяца. Купол и специальный натяжной потолок заказывали заранее. Осенью в часовне Иконы Казанской Божьей Матери прошло первое богослужение. Теперь остается сделать ограждение, поставить скамейки и высадить деревья. У мецената есть и другие планы.