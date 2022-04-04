Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил с этой недели начать выплаты семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Об этом руководитель региона заявил на еженедельном оперативном совещании в ЦУР РБ.
Также Глава Башкортостана поблагодарил за оперативно принятый закон «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» парламент РБ. Документ был принят 31 марта депутатами Госсобрания.
Ранее сообщалось, что выплаты семьям погибших военнослужащих будут осуществляться за счет средств бюджета республики. Правительство определит порядок назначения и начисления выплат.