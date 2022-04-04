Радий Хабиров поручил с этой недели начать выплаты семьям погибших военнослужащих

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил с этой недели начать выплаты семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Об этом руководитель региона заявил на еженедельном оперативном совещании в ЦУР РБ.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил с этой недели начать выплаты семьям погибших военнослужащих

Мы договорились, что будем выделять семьям погибших 2 млн рублей. Деньги в бюджете есть. Я прошу военный комиссариат республики, чтобы прямо с этой недели выплаты начались. Это очень важно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также Глава Башкортостана поблагодарил за оперативно принятый закон «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» парламент РБ. Документ был принят 31 марта депутатами Госсобрания.

Ранее сообщалось, что выплаты семьям погибших военнослужащих будут осуществляться за счет средств бюджета республики. Правительство определит порядок назначения и начисления выплат.

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