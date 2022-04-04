В этом году более 1 млн жителей Башкирии пройдут диспансеризацию

За три месяца текущего года диспансеризацию прошли свыше 158 тысяч жителей Башкирии. Всего Минздрав региона планирует осмотреть 1 млн 31 тысячу человек. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания и. о. министра здравоохранения Азат Рахматуллин.