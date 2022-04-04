Уфа заняла шестое место в рейтинге городов России с благоприятной средой

В прошлом году по итогам расчета индексов качества городской среды 14 городов Башкортостана вошли в число городов с комфортной средой. Уфа заняла шестое место. Об этом рассказал на оперативном совещании в ЦУР РБ и.о. министра ЖКХ Алан Марзаев.

Согласно данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов в системе ЖКХ, в первом квартале текущего года Башкирия имеет наиболее низкий удельный показатель аварийности среди субъектов Приволжского федерального округа.

Со слов Главы Башкирии Радия Хабирова, данный рейтинг - профессиональный, так как его составляет Минстрой РФ. Руководитель региона отметил высокий потенциал Учалов, Салавата и Нефтекамска в сфере благоустройства, а также поручил обратить внимание на решение проблем Белорецка и Кумертау.