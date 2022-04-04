В Уфе девятимесячная девочка получила смертельные ожоги, обварившись кипятком

Вчера, третьего апреля, в Уфе произошла трагедия - девятимесячная девочка получила смертельные ожоги, обварившись кипятком из чайника. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на СУ СКР РБ.

По предварительной версии, девочка была на кухне, пока ее родители находились в другой комнате. Малышка случайно задела провод от электрического чайника, в котором был кипяток, и содержимое вылилось на нее.

На крики ребенка прибежали родители. Они вызвали скорую помощь, однако малышка скончалась по пути в больницу.