Появились подробности исчезновения трехлетней девочки в Башкирии

Накануне в Стерлитамаке при загадочных обстоятельствах пропала трехлетняя девочка. Напомним, об исчезновении ребенка стало известно после пожара в квартире по улице Щербакова, в результате которого погибла 24-летняя девушка.
Через некоторое время удалось установить местонахождение ребенка. Информацией поделилось ИА "Башинформ", ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.
Оказалось, что незадолго до ЧП родственница забрала девочку к себе. В момент пожара мать малышки находилась в квартире одна, а ее супруг был в командировке. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС РБ, Соцсети.