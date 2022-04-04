Появились подробности исчезновения трехлетней девочки в Башкирии

Накануне в Стерлитамаке при загадочных обстоятельствах пропала трехлетняя девочка. Напомним, об исчезновении ребенка стало известно после пожара в квартире по улице Щербакова, в результате которого погибла 24-летняя девушка.

Фото №1 - Появились подробности исчезновения трехлетней девочки в Башкирии

Через некоторое время удалось установить местонахождение ребенка. Информацией поделилось ИА "Башинформ", ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.

Фото №2 - Появились подробности исчезновения трехлетней девочки в Башкирии

Сотрудники полиции установили местонахождение девочки и родственницы, забравшей ребенка. В настоящее время девочку передали отцу. По имеющейся информации, с ребенком все в порядке.

пресс-служба МВД РБ

Оказалось, что незадолго до ЧП родственница забрала девочку к себе. В момент пожара мать малышки находилась в квартире одна, а ее супруг был в командировке. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС РБ, Соцсети.

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