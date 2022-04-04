Десять жителей Башкирии остаются за рубежом из-за проблем с перелетами

На сегодняшний день за рубежом находятся 10 туристов из Башкортостана, которые в связи с трудностями авиаперелетов из-за сложившейся обстановки обратились в антикризисный ситуационный центр РБ. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева.

Фото №1 - Десять жителей Башкирии остаются за рубежом из-за проблем с перелетами

Наши люди находятся Великобритании, Германии, Турции и Индии. Все они выехали за границу на отдых или по семейным обстоятельствам. Среди граждан — двое несовершеннолетних и один человек в возрасте 69 лет. Вопрос с их возвращением держим на контроле.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ

Со слов министра, на прошлой неделе из-за рубежа помогли вернуться 69 жителям республики. На данный момент домой возвратились 263 человека.

Согласно данным ГК Башкирии по туризму, с 24 февраля по 4 апреля домой прилетели 3 469 туристов.

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