Десять жителей Башкирии остаются за рубежом из-за проблем с перелетами

На сегодняшний день за рубежом находятся 10 туристов из Башкортостана, которые в связи с трудностями авиаперелетов из-за сложившейся обстановки обратились в антикризисный ситуационный центр РБ. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева.
Со слов министра, на прошлой неделе из-за рубежа помогли вернуться 69 жителям республики. На данный момент домой возвратились 263 человека.
Согласно данным ГК Башкирии по туризму, с 24 февраля по 4 апреля домой прилетели 3 469 туристов.