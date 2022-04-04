Десять жителей Башкирии остаются за рубежом из-за проблем с перелетами

Наши люди находятся Великобритании, Германии, Турции и Индии. Все они выехали за границу на отдых или по семейным обстоятельствам. Среди граждан — двое несовершеннолетних и один человек в возрасте 69 лет. Вопрос с их возвращением держим на контроле.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ