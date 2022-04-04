Радий Хабиров поручил к 1 мая очистить от зимней грязи города и села Башкирии
В ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов и руководителю министерства ЖКХ республики Алану Марзаеву к первому мая очистить города и села РБ от зимней грязи.
Сегодня 4 апреля. У нас всегда стоит задача, мы об этом договаривались, к 1 мая наши города, села должны быть вылизаны. Они должны «отряхнуться» от грязи, накопленной за зиму, от снега, воды. Просто так, нашими рядовыми действиями мы не очистимся, потому что много грязи скопилось. Вдоль дорог много грязи я видел, пока ездил. Надо быстро отряхнуться от зимней грязи. Это наша задача.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Алан Марзаев отметил, что выполнение задачи осложняется тем, что весна в этом году поздняя, однако чернением снега в городах и селах республики уже занимаются.
Руководитель республики также поблагодарил Министерство ЖКХ Башкирии и коммунальных работников за низкий показатель аварийности в Приволжском федеральном округе.
Каждый перерыв в подаче ресурсов – это проблема. У кого-то электричество отключат, у кого-то воду – этого было много за зиму. Хотя мы понимаем, что наши многие сети довольно сильно изношены. Об этом надо думать.