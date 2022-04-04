Радий Хабиров поручил к 1 мая очистить от зимней грязи города и села Башкирии

Сегодня 4 апреля. У нас всегда стоит задача, мы об этом договаривались, к 1 мая наши города, села должны быть вылизаны. Они должны «отряхнуться» от грязи, накопленной за зиму, от снега, воды. Просто так, нашими рядовыми действиями мы не очистимся, потому что много грязи скопилось. Вдоль дорог много грязи я видел, пока ездил. Надо быстро отряхнуться от зимней грязи. Это наша задача.

Радий Хабиров, Глава Башкирии