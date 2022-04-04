В Уфе проходит первенство ПФО по фехтованию

В Уфе собрались сильнейшие рапиристы Приволжского федерального округа. Соревнования проходят в четырех возрастных категориях. Успешно в личном зачете выступают башкирские спортсмены.

Так начались групповые соревнования первенства Приволжского федерального округа по фехтованию. Ростислав Хамданов – действующий спортсмен, победитель российского турнира среди кадетов, в этом сезоне он прошел отбор на первенство Европы по своему возрасту. Иногда в отсутствие соревнований помогает в судейском корпусе.

Вначале волновался, все-таки решается судьба двух спортсменов, которые борются за места. Ростислав Хамдамов, судья соревнований

Турнир проводится по четырем возрастных категориям – начиная с 12 лет и до 21 года. На соревнования в Уфу приехали представители семи регионов страны. Уже подвели итоги выступлений в двух возрастных группах. Лучшими стали уфимцы Герман Трофимов и Марат Зайнуллин. Остальные пока продолжают бороться за медали, а между поединками делится секретами успеха.

После выступлений в группе спортсмены начинают соревноваться по олимпийской системе. В случае поражения, рапирист выбывает из борьбы за первое место. Как правило, слез здесь не избежать. Тогда на помощь приходят тренеры.

Вообще этот сезон получается успешным для представителей республики. Практически на всех турнирах первенства и кубка страны башкирские фехтовальщики попадают в число призеров.

Кадеты – это ребята до 18 лет, выиграли первенство России. До 15 лет в Пензе наши ребята стали также чемпионами страны. Этот год очень удачный для нас. Марат Хисамутдинов, главный судья соревнований