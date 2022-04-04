В городах Башкирии отремонтируют школы

В ближайшие два года в Башкирии займутся капитальным ремонтом школ. По намеченному плану, отремонтируют 191 учебное заведение в регионе. На мероприятия по обновлению выделили более 9 млрд рублей бюджетных средств.
В рамках федеральной программы, из бюджета страны на ремонт выделено 7,9 млрд рублей, остальные средства направят из регионального бюджета. Данную информацию подтвердил министр образования Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве.
В 26 школах Башкирии ремонт уже начался, в остальных приступят до 15 апреля. В настоящий момент заключаются контракты с подрядчиками.