В городах Башкирии отремонтируют школы

В ближайшие два года в Башкирии займутся капитальным ремонтом школ. По намеченному плану, отремонтируют 191 учебное заведение в регионе. На мероприятия по обновлению выделили более 9 млрд рублей бюджетных средств.

В рамках федеральной программы, из бюджета страны на ремонт выделено 7,9 млрд рублей, остальные средства направят из регионального бюджета. Данную информацию подтвердил министр образования Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве.