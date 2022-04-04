В Башкирии долг нескольких организаций своим сотрудникам оказался более 10 млн рублей

В Уфе прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в отношении работников четырех организаций жилищно-коммунального комплекса. После проведения тщательной проверки, было установлено, что 208 сотрудников оставили без заработной платы за декабрь 2021 года и январь 2022 года. Сумма долга предприятий перед работниками составила свыше 10 миллионов рублей.

После установления факта нарушения трудового кодекса предприятиям внесли предписания о полном погашении долга перед сотрудниками, а виновные были привлечены к административной ответственности.