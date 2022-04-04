В Башкирии увеличивается поток туристов

В 2021 году наш регион посетили 3,5 млн туристов, что на 600 тысяч больше, чем в 2020 году.

Развитие туризма активно поддерживается правительством, а внимание граждан к российским курортам с годами повышается. Если есть спрос, значит есть предложение и наоборот, чем разнообразнее маршруты и программы у туроператоров, тем более высок спрос среди населения.

«Я все никак не могу перестать удивляться уникальной красоте нашей республики. И не я один», – написал на своих страницах в соцсетях глава Башкортостана Радий Хабиров.