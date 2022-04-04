Компания «Норникель» приглашает на работу жителей Уфы

Накануне в торговом центре «Планета» в столице Республики Башкортостан открылся первый в своем роде центр подбора персонала компании «Норникель».

Отныне жители города в одном из самых популярных торговых центров смогут выяснить точное количество открытых вакансий в компании, найти себе подходящую работу, а также пообщаться с непосредственным представителем компании.

Новый центр по подбору персонала компании «Норникель» в Уфе был открыт в оригинальном виде, которая имеет форму «острова» и привлекает к себе внимание посетителей торгового центра. По данным представителей компании, два подобных кадровых проекта в Норильске и Орске отлично показали себя. Благодаря таким «островам» в компанию было привлечено порядка 2000 новых сотрудников.

По словам директора центра кадрового сопровождения Заполярного филиала компании «Норникель» Оксаны Новиковой, на данный момент тем, кто заинтересован в работе, трудно найти нечто интересное в перегруженном информационном потоке.

Поэтому, когда люди воочию видят такой центр и, не отрываясь от своих привычных дел, в свое свободное время, могут посмотреть, поговорить - это удобно, комфортно и не занимает много времени Оксана Новикова, директор центра кадрового сопровождения Заполярного филиала компании «Норникель».

В компании также отмечают, что сейчас в «Норникеле» заботятся о сотрудниках не только в первые месяцы работы, но и на этапе трудоустройства.

Действительно, человеку не нужно идти в бизнес центр, в часы, которые ему неудобны и подстраиваться под будущего работодателя. В торговом центре наш будущий сотрудник, придя за покупками, может по пути заглянуть в центр и получить всю информацию о трудоустройстве, вакансиях и заработной плате Маргарита Казакова, начальник отдела подбора персонала Заполярного филиала компании «Норникель».

В день открытия Центра в Уфе каждый желающих смог узнать от представителей компании об имеющихся вакансиях, выяснить подробнее об условиях работы и новых проектах, которые сейчас развивает «Норникель». К слову, только в этом году в Норильске для соискателей было открыто порядка 5 тысяч новых вакансий. Здесь работа на любой вкус: слесари-ремонтники, водители, рабочие и инженерные должности.

Большое количество рабочих мест в «Норникеле» появилось неспроста. Дело в том, что в компании в последнее время уделяется большое внимание реализации проектов, благодаря которым обновляется производство и осуществляется строительство новых мощностей.

Представители компании рассказали нашей редакции, что ждёт потенциальных сотрудников из башкирской столицы. Прежде всего это – высокий социальный статус и достойные условия проживания.

«Норникель» заинтересован в привлечении лучших кадров в Норильск для реализации крупных промышленных инвестиционных проектов. Для этого нужны дополнительные силы и мы предполагаем, что жители города Уфы и других городов Республики смогут участвовать в реализации этих проектов. Что ждет будущих сотрудников в «Норникеле»? Работа в финансово стабильной компании с высоким социальным статусом, проживание в комфортных условиях, хорошее вознаграждение. Компания заботится о своих специалистах: предоставляет расширенный ДМС, оплачивает санаторно-курортное лечение в лучших санаториях России, оплачивает ежегодный проезд в отпуск для сотрудников, работающих на предприятиях, и членов их семей. Без преувеличения можно сказать, что «Норникель» предоставляет лучший социальный пакет для сотрудников в своей отрасли. Оксана Новикова, директор центра кадрового сопровождения «Норникель».