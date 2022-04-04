Компания «Норникель» приглашает на работу жителей Уфы
Накануне в торговом центре «Планета» в столице Республики
Башкортостан открылся первый в своем роде центр подбора персонала компании «Норникель».
Отныне жители города в одном из самых популярных торговых
центров смогут выяснить точное количество открытых вакансий в компании, найти
себе подходящую работу, а также пообщаться с непосредственным представителем
компании.
Новый центр по подбору персонала компании «Норникель» в Уфе
был открыт в оригинальном виде, которая имеет форму «острова» и привлекает к
себе внимание посетителей торгового центра. По данным представителей компании,
два подобных кадровых проекта в Норильске и Орске отлично показали себя.
Благодаря таким «островам» в компанию было привлечено порядка 2000 новых
сотрудников.
По словам директора центра кадрового сопровождения
Заполярного филиала компании «Норникель» Оксаны Новиковой, на данный момент тем,
кто заинтересован в работе, трудно найти нечто интересное в перегруженном
информационном потоке.
Поэтому, когда люди воочию видят такой центр и, не отрываясь от своих привычных дел, в свое свободное время, могут посмотреть, поговорить - это удобно, комфортно и не занимает много времени
Оксана Новикова, директор центра кадрового сопровождения Заполярного филиала компании «Норникель».
В компании также
отмечают, что сейчас в «Норникеле» заботятся о сотрудниках не только в первые
месяцы работы, но и на этапе трудоустройства.
Действительно, человеку не нужно идти в бизнес центр, в часы, которые ему неудобны и подстраиваться под будущего работодателя. В торговом центре наш будущий сотрудник, придя за покупками, может по пути заглянуть в центр и получить всю информацию о трудоустройстве, вакансиях и заработной плате
Маргарита Казакова, начальник отдела подбора персонала Заполярного филиала компании «Норникель».
В день открытия
Центра в Уфе каждый желающих смог узнать от представителей компании об имеющихся
вакансиях, выяснить подробнее об условиях работы и новых проектах, которые
сейчас развивает «Норникель». К слову, только в этом году в Норильске для
соискателей было открыто порядка 5 тысяч новых вакансий. Здесь работа на любой
вкус: слесари-ремонтники, водители, рабочие и инженерные должности.
Большое количество
рабочих мест в «Норникеле» появилось неспроста. Дело в том, что в компании в
последнее время уделяется большое внимание реализации проектов, благодаря которым
обновляется производство и осуществляется строительство новых мощностей.
Представители
компании рассказали нашей редакции, что ждёт потенциальных сотрудников из
башкирской столицы. Прежде всего это – высокий социальный статус и достойные
условия проживания.
«Норникель» заинтересован в привлечении лучших кадров в Норильск для реализации крупных промышленных инвестиционных проектов. Для этого нужны дополнительные силы и мы предполагаем, что жители города Уфы и других городов Республики смогут участвовать в реализации этих проектов. Что ждет будущих сотрудников в «Норникеле»? Работа в финансово стабильной компании с высоким социальным статусом, проживание в комфортных условиях, хорошее вознаграждение. Компания заботится о своих специалистах: предоставляет расширенный ДМС, оплачивает санаторно-курортное лечение в лучших санаториях России, оплачивает ежегодный проезд в отпуск для сотрудников, работающих на предприятиях, и членов их семей. Без преувеличения можно сказать, что «Норникель» предоставляет лучший социальный пакет для сотрудников в своей отрасли.
Оксана Новикова, директор центра кадрового сопровождения «Норникель».
Мы знаем, что в Уфе много профессионалов как рабочих, так и с высшим образованием и опытом работы на инженерных и руководящих позициях. Мы готовы рассматривать всех. Необходимо отметить, что большое количество вакансий открыто и с возможностью пройти обучение. Мы готовы рассматривать кандидатов без опыта работы или тех, кто хочет сменить сферу деятельности. Студенты или выпускники средних и высших учебных заведений также могут найти у нас работу по душе.
Маргарита Казакова, начальник отдела подбора персонала Заполярного филиала компании «Норникель»