Жители Уфы помогут выбрать цвет новых троллейбусов

По словам главы региона, руководство троллейбусного завода поручило решить вопрос, какой цвет в итоге должен быть у общественного транспорта, который вскоре начнет курсировать по столице региона.

Чтобы принять взвешенное решение, Радий Хабиров обратился к жителям и предоставил им возможность выбрать, проголосовав под постом в социальных сетях за любой из предложенных вариантов.