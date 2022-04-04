Жители Уфы помогут выбрать цвет новых троллейбусов

По словам главы региона, руководство троллейбусного завода поручило решить вопрос, какой цвет в итоге должен быть у общественного транспорта, который вскоре начнет курсировать по столице региона.
Чтобы принять взвешенное решение, Радий Хабиров обратился к жителям и предоставил им возможность выбрать, проголосовав под постом в социальных сетях за любой из предложенных вариантов.
До конца этого года троллейбусный завод предоставит Уфе 45 единиц нового электротранспорта. Глава Башкирии посчитал, что будет правильно, если цвет троллейбусов, которые в дальнейшем будут наблюдать граждане каждый день, выберут сами жители.