Россия возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Индией и другими странами

Ограничения, введенные ранее и связанные с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, постепенно ослабляют, в том числе и на полеты за пределы страны.
4 апреля подписан документ о снятии ограничений по борьбе с Covid-19, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между странами.
Снятие ограничений и возобновление полетов связано прежде всего со снижением заболеваемости и положительной динамикой. Авиасообщение возобновляется с Аргентиной, Индией, ЮАР и рядом других дружественных государств.