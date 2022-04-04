Россия возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Индией и другими странами

Ограничения, введенные ранее и связанные с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, постепенно ослабляют, в том числе и на полеты за пределы страны.

4 апреля подписан документ о снятии ограничений по борьбе с Covid-19, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между странами.