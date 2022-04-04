В России начнут убирать с дорог неисправные автомобили

В России с 1 марта 2023 года могут запретить ездить на автомобилях с серьезной технической неисправностью. Данные требования прописаны в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства».

Кроме того, сотрудники ГИБДД уполномочены отправлять автомобиль с серьезными неисправностями на техосмотр принудительно, независимо от желания хозяина машины. Если неисправность повлияет на безопасность дорожного движения, то эксплуатация транспортного средства будет запрещена до устранения поломки.

В случае, если инспектор ГИБДД выявит технические проблемы в автомобиле, то он обязан в течение суток внести данные в информационную систему МВД с перечислением ряда технических проблем. Автовладельцу, в свою очередь, необходимо будет помнить, что починить автомобиль и привести в исправное состояние полностью, будет отведено семь дней. В противном случае, за использование транспортного средства без устранения неисправностей, отдел ГИБДД будет вынужден запретить движение.