Реновация школ и ямочный ремонт дорог: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Более 4 млрд рублей получит республика в этом и следующем году из федерального бюджета на капремонт школ. Минпросвещения одобрило заявку республики. Радий Хабиров поставил задачу – контролировать ход работ. Об этом он объявил на оперативном совещании в правительстве. Также руководитель республики раскритиковал строительство уфимских парков «Южный» и «Птицы» и пригрозил принять решение по виновным, из-за которых ни одно из общественных пространств не готово к открытию. Какие решения были приняты?
В модернизации и реновации нуждаются 365 республиканских школ. Минпросвещения России одобрило заявку Башкортостана на капремонт 103 зданий в 96 школах в 2022-2023 годах. Для этого выделят более 4 млрд рублей. Всего 1 сентября в этом году после реконструкции должны открыться 63 школы.
Радий Хабиров высказал критику по поводу сроков строительства парков «Южный» и «Птицы» в Уфе. Руководитель региона потребовал объяснений на оперативном совещании в правительстве. Как пояснили в МинЖКХ, осталось завершить озеленение на площадках, после чего работы можно будет считать завершенными и объявить об официальном открытии.
Радий Хабиров поручил ускорить ямочный ремонт дорог. Это тема больше всего сейчас беспокоит жителей республики. В системе «Инцидент-менеджмент» обращения по этой тематике на первом месте. Как сообщили в Минтрансе республики, по состоянию на 1 апреля проинспектировано более семи тысяч км автодорог, на которых выявлено 20 тысяч дефектов. Из них более половины уже устранены.
Ситуация с обманутыми дольщиками также обсуждалась на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров поручил провести встречу с клиентами компании «Госстрой».
Этой весной экологическая акция «Зеленая Башкирия» пройдет в республике с 23 апреля по 10 мая. При этом единым днем выбрано 23 апреля. Всего планируется посадить 49 тысяч различных деревьев и кустарников, из которых 16 тысяч – крупномеры. Радий Хабиров поручил главам администраций при разбивке новых аллей сделать упор на посадке крупномеров.
Радий Хабиров поблагодарил участников республиканской программы «Атайсал», которые вложили в развитие родных городов и сел более 570 миллионов рублей. Всего подано более 6 тысяч заявок на общую сумму 1 млрд 200 млн рублей.