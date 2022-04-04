Реновация школ и ямочный ремонт дорог: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Более 4 млрд рублей получит республика в этом и следующем году из федерального бюджета на капремонт школ. Минпросвещения одобрило заявку республики. Радий Хабиров поставил задачу – контролировать ход работ. Об этом он объявил на оперативном совещании в правительстве. Также руководитель республики раскритиковал строительство уфимских парков «Южный» и «Птицы» и пригрозил принять решение по виновным, из-за которых ни одно из общественных пространств не готово к открытию. Какие решения были приняты?

В модернизации и реновации нуждаются 365 республиканских школ. Минпросвещения России одобрило заявку Башкортостана на капремонт 103 зданий в 96 школах в 2022-2023 годах. Для этого выделят более 4 млрд рублей. Всего 1 сентября в этом году после реконструкции должны открыться 63 школы.

Программа Президента России Владимира Владимировича Путина по капитальному ремонту школ – по сути своей, реновация наших школ. У нас есть уникальный шанс – в сложное время навести порядок в старых школах. Республика получит из федерального бюджета 7,9 млрд рублей на обновление учебных заведений – почти в 20 раз больше, чем обычно. С учётом софинансирования из бюджета республики на капремонт мы направим 9,4 млрд рублей. Это сродни программе модернизации первичного звена здравоохранения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров высказал критику по поводу сроков строительства парков «Южный» и «Птицы» в Уфе. Руководитель региона потребовал объяснений на оперативном совещании в правительстве. Как пояснили в МинЖКХ, осталось завершить озеленение на площадках, после чего работы можно будет считать завершенными и объявить об официальном открытии.

Почему я должен это знать? Почему я в голове это все держу? В прошлом году вы вовремя не сдали мне два парка –это «Южный» и «Птицы». И там и тут было замечаний много. И там и тут мы поджались, собрали деньги, не дали сократить программу развития парков, и безобразно сделали. Тогда я по вам буду принимать решения и по главе района. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил ускорить ямочный ремонт дорог. Это тема больше всего сейчас беспокоит жителей республики. В системе «Инцидент-менеджмент» обращения по этой тематике на первом месте. Как сообщили в Минтрансе республики, по состоянию на 1 апреля проинспектировано более семи тысяч км автодорог, на которых выявлено 20 тысяч дефектов. Из них более половины уже устранены.

Я прошу эту работу ускорить, чтобы люди машины себе не уродовали, в ДТП не попадали. Все же вроде есть, и работать научились, и заранее фиксировать ямы. Нам не просто давалась эта система. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ситуация с обманутыми дольщиками также обсуждалась на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров поручил провести встречу с клиентами компании «Госстрой».

С людьми надо встретиться и объяснить, что все обязательства, которые мы взяли, мы выполним. Это даже не обсуждается. Просто надо объяснить, какая ситуация сейчас происходит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Этой весной экологическая акция «Зеленая Башкирия» пройдет в республике с 23 апреля по 10 мая. При этом единым днем выбрано 23 апреля. Всего планируется посадить 49 тысяч различных деревьев и кустарников, из которых 16 тысяч – крупномеры. Радий Хабиров поручил главам администраций при разбивке новых аллей сделать упор на посадке крупномеров.

«Зелёная Башкирия» – одна из самых светлых семейных акций в нашей республике. Очень важно организовать все условия для участия в ней жителей – предусмотреть нужное количество инвентаря, саженцев, создать позитивную атмосферу праздника. Прошу глав муниципалитетов внимательно отработать эти моменты, – подчеркнул Радий Хабиров. – По аллеям мы договорились, что упор надо делать на крупномеры, за которыми обязательно нужно ухаживать в дальнейшем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан