В России с 1 апреля изменился порядок расчета стоимости полиса ОСАГО

Аккуратные водители получат ещё большую скидку на ОСАГО, а нарушители заплатят больше прежнего. С 1 апреля минимальный коэффициент бонус-малус, по которому рассчитывается размер страховой премии, уменьшился с 0,5 до 0,46. Это если речь о тех, кто не попадал в ДТП в течение нескольких лет. Для лихачей наоборот стоимость страховки увеличивается.

Почти исторический минимум. Только личный. И, конечно, только для одного автомобиля с определённой мощностью. Рим Камалетдинов за рулём с 80-х годов. За это время сменил четыре машины. Говорит, ни на одной не был в ДТП.

Почти каждый день. Я же пенсионер. Приходится к детям ездить, к внукам. Рим Камалетдинов

С 1 апреля в расчётах ОСАГО появились изменения. Нововведения касаются коэффициента бонус-малус, его ещё называют «коэффициентом аварийности». Теперь нарушители, по чьей вине случаются ДТП, заплатят больше, а примерные водители получат ещё больший бонус. Так, максимальная скидка за аккуратное управление авто увеличилась до 54%.