В Башкирии начали выходить из берегов горные реки

Уже есть сообщения о подтоплениях придомовых территорий. Впрочем, пока ситуация не критична. В ряде случаев виной всему потепление и ускоренное таяние снега. На реках работают не только спасатели, но и военные, которые проводят подрывы льда.

Вода спустилась неожиданно и сразу хлынула на улицы села Ассы Белорецкого района. Пока трактор в спешном порядке прочищал территорию от ледовых заторов, местные жители начинали доставать из сараев лодки. Подтопленными оказались несколько дворов.

В связи с потеплением подъем уровней рек происходит быстрее обычного. В селе Усаклы Архангельского района для предотвращения ледяного затора пришлось задействовать экскаватор, чтобы таким образом избежать дальнейших подтоплений. Максимальные подъемы воды отмечаются на реке Лемеза и составляют +79 см за сутки. Инзер поднялся на 57 см. Замыкает тройку река Чермасан, прирост которой составил 27 см.

В целом прогнозы по половодью оптимистичные. Так, осеннее увлажнение почвы бассейна реки Белой на 45% ниже средних многолетних значений. Глубина промерзания также на порядок меньше, а потому вода во время таяния будет уходить в землю.

Для принятия превентивных мер проводим взрывные работы на реке Ай, Юрюзань, произвели чернение льда на площади более 20 тыс. кв.м., более 5 тысяч провели распиловку льда. Силы и средства готовы к реагированию на резкий подъем уровня воды. Фарит Гумеров, председатель государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

На ситуации с паводком сказалась и минувшая засуха, понизившая уровни водоемов до критически низких отметок.

Запасы там оказались ниже нормы, от которых как раз зависит паводок. А уровни на Белой предполагаются на метр ниже. Примерно такие же, как в прошлом году. Норма – 730 см, а будет 630 где-то. Галина Зайцева, начальник отдела гидрологии и государственного водного кадастра гидрометцентра

Ситуация по прогнозам будет схожа с прошлым годом. В Уфе под воду может уйти часть улиц микрорайона Цыганская поляна. Сейчас же если где-то и происходят затопления, то из-за талых вод. Например, в Кузнецовском затоне жители жалуются на появление целых озер рядом с жилыми домами. Большая вода пришла из-за резкого таяния снегов, а вот уйти ей некуда из-за отсутствия элементарных ливневок.