Жильцы многоэтажки в Уфе жалуются на протекающую крышу

Жильцы уфимской многоэтажки страдают из-за протекающей крыши. В квартирах на верхнем этаже от влаги уже появилась плесень, а в коридорах люди вынуждены расставлять ведра и тазы, чтобы вода не заливала пол. Как говорят сами жители, история тянется не первый год. Крыша течет постоянно во время таяния снега и дождей.

Видео жильцы дома №16/1 на бульваре Хадии Давлетшиной сняли посреди ночи. Ведра и тазы занимают значительную площадь в коридоре. Без них не обойтись, ведь на девятый этаж с крыши постоянно просачивается вода. Жильцы говорят: бывало, что пол заливало так, что обувь плавала. Поэтому в сезон дождей и во время таяния снега дежурить приходится постоянно.

Эльвира Сафина говорит, что капает и с оконных рам. Приходится запенивать щели и стелить тряпки. В комнатах отваливающиеся обои и плесень – теперь уже вынужденные предметы интерьера.

Желто-коричневые пятна идут по стенам рядом с проводами, да и к электрощитовой постепенно подбирается влага. Жильцы опасаются, что может произойти ЧП.

На чердаке все следы того, что крыша прохудилась. Вода капает между плитами. Местами собирается на полиэтилене и в расставленных ведрах. Некоторые из них уже полные. Снега на самой крыше уже нет. Видимо, гидроизоляция такова, что не справляется и со слабым дождиком.

Мы отправились в офис управляющей компании. Там нас заверили, что в курсе ситуации и примут все меры для устранения проблемы.

По информации на сайте регионального оператора, капитальный ремонт крыши в доме запланирован на 2023-2025 годы. В этом году текущий ремонт проведет управляющая компания.