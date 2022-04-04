В Уфе обманутые вкладчики «Инвестсоцвклада» ждут суда над создателями потребкооператива

Украли у людей свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. В Уфе вкладчики «Инвестсоцвклада» не могут дождаться начала судебного процесса над создателями потребительского кооператива, который работал по принципу финансовой пирамиды. За четыре года по республике денежные средства были похищены более чем у четырех тысяч человек.

От пяти тысяч до нескольких миллионов рублей. Они вложили свои кровные в надежде получить выгоду. Но в итоге нет ни заманчивых на тот момент 14% годовых, ни самого вклада. Потребительский кооператив «Инвестсоцвклад» оказался очередной финансовой пирамидой, созданной для хищения денег.

Я в январе продала сад, такие большие деньги просто побоялась оставить дома. И тут я увидела 14%. Конечно, алчность моя. Думаю: до мая как раз пусть полежат, около 15-20 тысяч я еще сэкономлю. Вот и положила, а в марте они закрылись. 500 тысяч положила. Людмила Узлова, пострадавшая

«Инвестсоцвклад» продолжал свою деятельность с 2015 по 2019 годы. За этот период финансовому кооперативу удалось похитить денежные средства почти у 4 тысяч 300 пайщиков. Обманутыми по большей части оказались пенсионеры. В прокуратуру и полицию пострадавшие написали коллективную жалобу. После чего руководителя кооператива арестовали, а в 2020 году следователи возбудили уголовное дело.

Мы хотим создать целеустремленную группу, человек 10-12, которых бы пустили на судебное заседание, где бы мы имели право голоса. Потому что опыт нашей жизни показывает, что нам даже рта раскрыть не дают. Ойрат Халиков, пострадавший

В конце прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей финансовой пирамиды. Дело ожидает своего рассмотрения в суде.

«Постановлением Орджоникидзевского районного суда уголовное дело направлено по подсудности в Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан. На указанное постановление подано апелляционное представление, рассмотрение в апелляционной инстанции назначено на 24 мая 2022 г.».