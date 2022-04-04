В Уфе обманутые вкладчики «Инвестсоцвклада» ждут суда над создателями потребкооператива

Украли у людей свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. В Уфе вкладчики «Инвестсоцвклада» не могут дождаться начала судебного процесса над создателями потребительского кооператива, который работал по принципу финансовой пирамиды. За четыре года по республике денежные средства были похищены более чем у четырех тысяч человек.
От пяти тысяч до нескольких миллионов рублей. Они вложили свои кровные в надежде получить выгоду. Но в итоге нет ни заманчивых на тот момент 14% годовых, ни самого вклада. Потребительский кооператив «Инвестсоцвклад» оказался очередной финансовой пирамидой, созданной для хищения денег.
«Инвестсоцвклад» продолжал свою деятельность с 2015 по 2019 годы. За этот период финансовому кооперативу удалось похитить денежные средства почти у 4 тысяч 300 пайщиков. Обманутыми по большей части оказались пенсионеры. В прокуратуру и полицию пострадавшие написали коллективную жалобу. После чего руководителя кооператива арестовали, а в 2020 году следователи возбудили уголовное дело.
В конце прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей финансовой пирамиды. Дело ожидает своего рассмотрения в суде.
«Постановлением Орджоникидзевского районного суда уголовное дело направлено по подсудности в Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан. На указанное постановление подано апелляционное представление, рассмотрение в апелляционной инстанции назначено на 24 мая 2022 г.».
По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере обвиняют руководителя потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» Евгения Митина и его коллегу Рима Нурлыгаянова. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Инициативная группа обманутых вкладчиков в свою очередь с нетерпением ожидает начала судебного процесса и того момента, когда слово будет предоставлено пострадавшей стороне.