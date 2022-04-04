Сбербанк предупреждает россиян о новом виде мошенничества

Сбербанк предупредил граждан Российской Федерации о мошенничестве. Преступники используют рассылку и в поддельных письмах сообщают, что якобы являются сотрудниками службы судебных приставов.

Фото №1 - Сбербанк предупреждает россиян о новом виде мошенничества

В сообщении мошенники также указывают сумму долга, которую нужно срочно погасить во избежание блокировки счетов, карт и штампа гражданина злостным неплательщиком.

Сбербанк сообщает, что данная информация – фейк и настоятельно рекомендует не переходить по ссылкам, отправленным в электронных письмах. Проверяйте любую информацию по официальным контактам, связавшись с банком лично.

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