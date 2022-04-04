Сбербанк предупреждает россиян о новом виде мошенничества

Сбербанк предупредил граждан Российской Федерации о мошенничестве. Преступники используют рассылку и в поддельных письмах сообщают, что якобы являются сотрудниками службы судебных приставов.

В сообщении мошенники также указывают сумму долга, которую нужно срочно погасить во избежание блокировки счетов, карт и штампа гражданина злостным неплательщиком.