Сбербанк предупреждает россиян о новом виде мошенничества

Сбербанк предупредил граждан Российской Федерации о мошенничестве. Преступники используют рассылку и в поддельных письмах сообщают, что якобы являются сотрудниками службы судебных приставов.
В сообщении мошенники также указывают сумму долга, которую нужно срочно погасить во избежание блокировки счетов, карт и штампа гражданина злостным неплательщиком.
Сбербанк сообщает, что данная информация – фейк и настоятельно рекомендует не переходить по ссылкам, отправленным в электронных письмах. Проверяйте любую информацию по официальным контактам, связавшись с банком лично.