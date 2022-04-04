Продолжается акция «На всю Башкирию» хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Сегодня игроки команды побывали в Нефтекамске. Взять автограф у хоккеистов пришли сотни болельщиков. Большая часть поклонников – юные любители хоккея.

В Нефтекамск приехали все игроки основного состава, тренерский штаб, талисманы Салават и Юлай, а также группа поддержки на льду IceGirls. Нефтекамск был выбран неслучайно. Здесь базируется фарм-клуб юлаевцев «Торос». Сразу после мастер-класса состоялся товарищеский матч между игроками «Салавата Юлаева» и воспитанниками спортшколы.

Классно. Я думаю, мы хорошее дело для людей делаем. Для популяризации. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Ранее юлаевцы уже побывали в Сибае. Уже задолго до начала мероприятия любители хоккея начали заполнять трибуны и фойе дворца «Ирандык». Первыми на лед вышли будущие хоккеисты из других городов республики, они приехали на традиционный ежегодный турнир «Сибайская весна».

Юлаевцы показали мастер-класс. Приготовили много интересного, подсказывали некоторые важные вещи и показывали разные элементы обводки и обращения с шайбой. Болельщики из Сибая также могли приобрести клубную атрибутику. Мероприятие продолжилось автограф-сессией, на которую игроки потратили около двух часов.