Уфимец Никита Богданов стал бронзовым призером чемпионата мира по мотогонкам на льду

Медаль для меня ничего не значит. Понимаю, если бы у меня мотор встал и я не смог бы выиграть, тогда да, в техническом спорте все бывает. Эта бронза портит всю картину, потому что я выиграл все, что было можно, кроме чемпионата мира.

Никита Богданов, бронзовый призер чемпионата мира по мотогонкам на льду