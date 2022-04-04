Уфимец Никита Богданов стал бронзовым призером чемпионата мира по мотогонкам на льду

Новым чемпионом мира по мотогонкам на льду стал спортсмен из Швеции. Уфимец Никита Богданов – третий. Башкирские мотогонщики подводят итоги зимнего сезона. Где представителям республики удалось стать лучшими и почему бронзовый призер международных стартов не рад своей награде?
Историческое событие: в последний раз чемпионом мира по мотогонкам на льду спортсмен не из России стал 20 лет назад. В 2002 году победу праздновал швед Пер-Олоф Сирениус. С тех пор лучшими гонщиками планеты становились исключительно представители нашей страны.
Заключительные этапы чемпионата мира по мотогонкам на льду прошли в Нидерландах. И состоялись они без участия российских мотогонщиков. Не пустили на соревнования и лидера заездов Никиту Богданова. Но тех баллов, что уфимец успел заработать на первых двух этапах , а это максимальные 40 очков, хватило, чтобы стать бронзовым призером чемпионата. Победу в отсутствии главного фаворита турнира праздновал швед Мартин Хаарахилтунен.
Вообще этот сезон стал лучшим в карьере 20-летнего спортсмена. Богданов стал чемпионом Европы, победил в юниорском и взрослом чемпионатах и первенстве России, в личном и командном зачетах.
В мотогонки Никита пришел вслед за папой. Михаил Богданов – призер чемпионатов мира и России. Сейчас помогает добиваться побед на ледовом треке сыну.
В чемпионате российской суперлиги республику представляли два коллектива – из Уфы и Кумертау. В итоге представители технических видов спорта имени Кадырова стали лучшими третий год подряд. Теперь они 14-кратные чемпионы командных соревнований. Сейчас у спортсменов небольшой отпуск, но уже через месяц они отправятся на сборы по мотокроссу. Тогда же начнется подготовка к чемпионату страны и республики.