На трассе М-5 появится новый придорожный комплекс

На сайте правительства Республики Башкортостан появилась информация о строительстве нового придорожного комплекса на федеральной трассе М-5.
Инвестирует новый проект предприятие «Уфакран», с которой в настоящее время обговариваются все детали и сумма, которая будет направлена на строительство комплекса.
По информации официального сайта правительства Башкирии, строительство пройдет в несколько важных этапов, первым из которых станет инфраструктура объекта, на который выделят 50 млн рублей. По завершению строительства, на трассе появится удобный комплекс. Концепция развития придорожного сервиса утверждена республиканским правительством на 2020-2024 годы.