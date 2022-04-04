На трассе М-5 появится новый придорожный комплекс

На сайте правительства Республики Башкортостан появилась информация о строительстве нового придорожного комплекса на федеральной трассе М-5.

Инвестирует новый проект предприятие «Уфакран», с которой в настоящее время обговариваются все детали и сумма, которая будет направлена на строительство комплекса.