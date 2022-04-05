АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск до конца апреля

Предприятие АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск. Данную информацию подтвердили в пресс-службе организации, напомнив, что ранее отпуск планировался с 25 июля по 14 августа.
Принятое решение связано с кризисом в поставках некоторых важных компонентов электроники и способом сохранения заработка сотрудников. В связи со сложившейся ситуацией, корпоративный отпуск начался раньше на несколько месяцев и продлится с 4 по 24 апреля.
Сообщается, что данное решение позволит компании накопить нужный запас компонентов, чтобы продолжить в дальнейшем бесперебойную работу концерна. Кроме того, с 6 июня этого года предприятие вводит 4-дневную рабочую неделю для всех сотрудников в Тольятти и Ижевске сроком на три месяца.