АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск до конца апреля

Предприятие АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск. Данную информацию подтвердили в пресс-службе организации, напомнив, что ранее отпуск планировался с 25 июля по 14 августа.

Принятое решение связано с кризисом в поставках некоторых важных компонентов электроники и способом сохранения заработка сотрудников. В связи со сложившейся ситуацией, корпоративный отпуск начался раньше на несколько месяцев и продлится с 4 по 24 апреля.