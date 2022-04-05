В Башкирии раскрыли дело о мошенничестве в интернете

Мужчина приценивался на популярном сайте и через некоторое время нашел нужную модель и вышел на связь с продавцом, чье объявление не показалось подозрительным. Мужчина перевел продавцу 7 тысяч рублей, после чего тот пропал, а страница с товаром была заблокирована.
В ходе оперативных мероприятий выяснились подробности преступления и была установлена личность преступника. Им оказался 33-летний житель Кемерово. По признанию самого мошенника, такую схему он практикует уже не первый раз, за что ранее был наказан по закону.
Подозреваемый свою вину признал и возместил причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело, а материалы с составом преступления переданы в суд.