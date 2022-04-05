В Уфе прошло первенство по автомногоборью среди школьников

38 несовершеннолетних водителей стали виновниками ДТП с пострадавшими. Такова статистика за прошлый год. С целью пропаганды безопасного движения в республике организовали первенство по автомобильному многоборью.

Участниками стали школьники от 14 до 17 лет. Будущие водители демонстрировали на автодроме заезд в гараж задним ходом, параллельную парковку, замену колеса и умение оказать первую помощь пострадавшим на дороге.