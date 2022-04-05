Эксперты убеждают граждан не оставлять автодокументы в машине

Эксперт пояснил, что в первую очередь пострадает владелец автомобиля, если будет совершен угон или произойдет эвакуация за неправильную парковку транспортного средства, ведь для того, чтобы получить страховку или забрать свой автомобиль, нужны оригиналы документов, которые остались в машине.

Для автоугонщика документы в автомобиле – настоящий подарок, так как доверенностью в стране уже не пользуются и автомобиль можно беспрепятственно отогнать в другое место, пока его не объявят в розыск.