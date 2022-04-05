Доверчивый житель Уфы перевел лже-сотруднику банка 300 тысяч рублей

64-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что лишился денег, поверив позвонившему лже-сотруднику банка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

На телефон заявителя поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником одного из банков. Он рассказал, что мошенники пытаются снять со счета уфимца сбережения. Действуя под диктовку, доверчивый пенсионер оформил кредит и перевел денежные средства на указанный банковский счет.