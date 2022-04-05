Сегодня из Башкирии в ЛНР и ДНР отправится очередная колонна с гуманитарным грузом

Сегодня, пятого апреля, из Уфы стартует колонна с гуманитарным грузом для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Как сообщили в пресс-службе ГК ЧС по Башкирии, вес груза составляет порядка 75 тонн. В него входят крупы, макаронные изделия, детское питание, кофе, вода, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также игрушки, постельное белье, средства личной гигиены и многое другое.