Сегодня из Башкирии в ЛНР и ДНР отправится очередная колонна с гуманитарным грузом

Сегодня, пятого апреля, из Уфы стартует колонна с гуманитарным грузом для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Фото №1 - Сегодня из Башкирии в ЛНР и ДНР отправится очередная колонна с гуманитарным грузом

Как сообщили в пресс-службе ГК ЧС по Башкирии, вес груза составляет порядка 75 тонн. В него входят крупы, макаронные изделия, детское питание, кофе, вода, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также игрушки, постельное белье, средства личной гигиены и многое другое.

Кроме того, в этот раз гуманитарный конвой повезет строительные материалы, необходимые для восстановления разрушенных населенных пунктов ЛНР и ДНР.

Фото: ИА "Башинформ".

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