В Уфе спасатели помогли двум несовершеннолетним

За минувшие выходные спасатели УГЗ Уфы помогли двум несовершеннолетним. Подробности инцидентов рассказали в пресс-службе ведомства.
Первый случай произошел в субботу, второго апреля. Спасатели оказали помощь трехлетней девочке, нога которой застряла между секциями чугунного радиатора. К счастью, она не получила ожог, так как сейчас температура в батарее значительно ниже, чем зимой.
Второй случай произошел в воскресенье, третьего апреля. Уфимские спасатели помогли 15-летней девушке вытащить застрявший в блендере палец. Ей потребовалась медицинская помощь.
Фото: УГЗ Уфы.