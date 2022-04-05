В Башкирии второй электропоезд «Ласточка» поставят на туристическое направление

Вчера, четвертого апреля, Радий Хабиров назвал РЖД одним из самых эффективных партнеров региона. Руководитель республики напомнил, что первую «Ласточку», запущенную первого апреля по маршруту Уфа - Приютово 1 апреля, назвали «Западным экспрессом». Второй поезд будет возить пассажиров в восточном направлении.
Также Радий Хабиров отметил высокую востребованность рейса Уфа - Оренбург. С прошлой осени его выполняет поезд «Орлан».
Отметим, что на прошлой неделе на ЖД вокзале Уфы открылся шестой в стране бизнес-зал. Такие есть только в Нижнем Новгороде и Москве.