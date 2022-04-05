В Башкирии второй электропоезд «Ласточка» поставят на туристическое направление

Вчера, четвертого апреля, Радий Хабиров назвал РЖД одним из самых эффективных партнеров региона. Руководитель республики напомнил, что первую «Ласточку», запущенную первого апреля по маршруту Уфа - Приютово 1 апреля, назвали «Западным экспрессом». Второй поезд будет возить пассажиров в восточном направлении.

Фото №1 - В Башкирии второй электропоезд «Ласточка» поставят на туристическое направление

Мы договорились, что на Инзер - Белорецк тоже «Ласточка» пойдет. Семьи с детьми смогут в дороге отдохнуть в прекрасных условиях вместо поездки в машине по сложной трассе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также Радий Хабиров отметил высокую востребованность рейса Уфа - Оренбург. С прошлой осени его выполняет поезд «Орлан».

11 лет не было прямого сообщения с Оренбургом, только с пересадкой. Люди голосуют рублем, проект себя оправдывает.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Отметим, что на прошлой неделе на ЖД вокзале Уфы открылся шестой в стране бизнес-зал. Такие есть только в Нижнем Новгороде и Москве.

В плане железнодорожной инфраструктуры главная задача правительства - Уфимское кольцо. Это большой проект, идет он непросто, но потихоньку мы должны проталкиваться и однажды прийти к результату.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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