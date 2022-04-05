В Башкирии второй электропоезд «Ласточка» поставят на туристическое направление

Вчера, четвертого апреля, Радий Хабиров назвал РЖД одним из самых эффективных партнеров региона. Руководитель республики напомнил, что первую «Ласточку», запущенную первого апреля по маршруту Уфа - Приютово 1 апреля, назвали «Западным экспрессом». Второй поезд будет возить пассажиров в восточном направлении.

Мы договорились, что на Инзер - Белорецк тоже «Ласточка» пойдет. Семьи с детьми смогут в дороге отдохнуть в прекрасных условиях вместо поездки в машине по сложной трассе.

11 лет не было прямого сообщения с Оренбургом, только с пересадкой. Люди голосуют рублем, проект себя оправдывает.

Отметим, что на прошлой неделе на ЖД вокзале Уфы открылся шестой в стране бизнес-зал. Такие есть только в Нижнем Новгороде и Москве.