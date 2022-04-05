В одном из городов Башкирии капитально отремонтируют 15 многоквартирных домов

В этом году в башкирском городе Учалы отремонтируют 15 многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ Башкирии.
В ведомстве отметили, что в рамках капремонта выполнят работы, вид которых определяли сами жильцы в ходе собраний. Среди них - замена систем газоснабжения, отопления, водоотведения, водоснабжения, а также обновление кровли.
Кроме того, в текущем году в Учалах преобразятся 40 подъездов в 14 домах, благодаря региональной программе комплексного ремонта подъездов.
Напомним, эта программа включает в себя ремонт входных дверей, укладку керамической плитки на первых этажах, установку новой тамбурной двери, пластиковых окон, почтовых ящиков, энергосберегающих светильников, штукатурку потолков и покраску стен. Надзор за качеством и сроками проведения ремонта возложен на управляющую компанию «Служба заказчика» и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Учалинского района.