В одном из городов Башкирии капитально отремонтируют 15 многоквартирных домов

В этом году в башкирском городе Учалы отремонтируют 15 многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ Башкирии.

В ведомстве отметили, что в рамках капремонта выполнят работы, вид которых определяли сами жильцы в ходе собраний. Среди них - замена систем газоснабжения, отопления, водоотведения, водоснабжения, а также обновление кровли.

Кроме того, в текущем году в Учалах преобразятся 40 подъездов в 14 домах, благодаря региональной программе комплексного ремонта подъездов.