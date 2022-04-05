Музей Боевой Славы в Уфе поддержал спецоперацию на Украине

В знак поддержки Российской Армии и решения Президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции на Украине, в поддержку офицеров и солдат, в поддержку жителей Донбасса, нами был создан тематический баннер, который объединяет исторический музей, память о Великой Победе в борьбе с нацизмом и георгиевскую ленту – ставшей символом военной доблести, славы и верности России.

Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы