Музей Боевой Славы в Уфе поддержал спецоперацию на Украине
На сегодняшний день по всей стране проходят флешмобы в поддержку российских военных. Не остался в стороне и Республиканский музей Боевой Славы.
На баннере в названии музея символично выделена буква Z как знак поддержки и гордости за мужество и героизм российских солдат, и символ солидарности нашего общества.
В знак поддержки Российской Армии и решения Президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции на Украине, в поддержку офицеров и солдат, в поддержку жителей Донбасса, нами был создан тематический баннер, который объединяет исторический музей, память о Великой Победе в борьбе с нацизмом и георгиевскую ленту – ставшей символом военной доблести, славы и верности России.
Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы
Сегодня, пятого апреля, Башкирия отправляет в ДНР и ЛНР третий гуманитарный конвой. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" рассказал Глава республики Радий Хабиров.
В этот раз помогаем, в основном, стройматериалами – за лето нужно успеть восстановить разрушенные дома и социальные объекты. Будут и другие автоколонны с гуманитарной помощью. Это – поддержка Донбассу от всех жителей нашей республики.