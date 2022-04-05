В Уфе с 15 апреля подорожает проезд в общественном транспорте. Новые тарифы устанавливают ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики - ООО «Арбат +», ИП Миназов К.З., ИП Батыров Ф.Ф., ООО «ПАН АВТО», ООО «Альянс СКД».
На автобусах ГУП «Башавтотранс» стоимость проезда по банковской карте и за наличный расчет составит 33 рубля, по карте "АЛГА" - 28 рублей, экспрессный режим - 40 рублей.
Стоимость поезда независимо от способа оплаты составит 35 рублей на следующих маршрутах:
- с 20 апреля 2022 года на маршрутах №214 «Ул. Дзержинского-Железнодорожный вокзал - НПО «Иммунопрепарат», №218 «Микрорайон Дема (Ул. Гилева) - Больница №18» и № 257к «Ул. Дагестанская - Больница №21»;
- с 22 апреля 2022 года на маршруте № 244 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Северный автовокзал»;
- с 25 апреля 2022 года на маршрутах № 211 «Поселок Тимашево - Кузнецовский затон», № 228 «Химпром - Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский», № 249 «Асфальтобетонный завод - Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский» и № 266 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Торгово-сервисный комплекс «8-ое Марта» (ул. Зенцова);
- с 25 апреля 2022 года на маршрутах № 248 «Уфимский ДОК - ТРЦ «Планета» -Ул. Лётчиков»;
- с 25 апреля 2022 года на маршрутах № 210 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Школа № 75»; № 221 «Микрорайон Шакша - Колхозный рынок»; № 225 «Шакша-2 - ДК УМПО - ТРЦ «Планета»; № 252 «Ул. Бельская - Микрорайон «Колгуевский» - Микрорайон Нижегородка»; № 291 «Микрорайон Шакша - Микрорайон Базилевка - Микрорайон Федоровка - Микрорайон Елкибаево - Ледовый дворец «Уфа - Арена», по городу и мкр. Шакша (проезд до садов на данном маршруте составит 50 рублей).
При этом, на маршруте № 205 «Ул. Парковая - Ледовый дворец «Уфа-Арена» - Микрорайон Нижегородка» стоимость проезда составит 30 рублей за наличный и безналичный расчет, в том числе по карте «Алга».
Увеличение стоимости проезда связано с ростом цен на ГСМ, запчасти, услуги автосервисов и т.д.