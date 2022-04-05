«Спрятал тело в яму»: житель Башкирии жестоко расправился со своим сыном

СУ СКР по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Давлеканово. Мужчину обвиняют в убийстве сына. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В начале января текущего года в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что пропал без вести ее 26-летний муж. Он перестал выходить на связь в конце 2021 года. Супруги на протяжении месяца жили раздельно, однако поддерживали связь.
В ходе осмотра дома отца пропавшего мужчины были обнаружены следы крови, а в яме шамбо на территории его домовладения обнаружено тело сына с признаками насильственной смерти. Отец потерпевшего незамедлительно был объявлен в федеральный розыск и 20 января 2022 года задержан сотрудниками полиции на территории Уфы.
Свою вину обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Фото: СУР СКР РБ.