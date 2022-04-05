«Спрятал тело в яму»: житель Башкирии жестоко расправился со своим сыном

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что мужчина в последний раз был дома у своего отца в г. Давлеканово. Однако, последний в устной беседе пояснил, что сын уехал в конце декабря на заработки. Вскоре после разговора с правоохранителями отец пропавшего покинул свое место жительство, скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

пресс-служба СУ СКР РБ