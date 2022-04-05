«Спрятал тело в яму»: житель Башкирии жестоко расправился со своим сыном

СУ СКР по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Давлеканово. Мужчину обвиняют в убийстве сына. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - «Спрятал тело в яму»: житель Башкирии жестоко расправился со своим сыном

В начале января текущего года в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что пропал без вести ее 26-летний муж. Он перестал выходить на связь в конце 2021 года. Супруги на протяжении месяца жили раздельно, однако поддерживали связь.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что мужчина в последний раз был дома у своего отца в г. Давлеканово. Однако, последний в устной беседе пояснил, что сын уехал в конце декабря на заработки. Вскоре после разговора с правоохранителями отец пропавшего покинул свое место жительство, скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

пресс-служба СУ СКР РБ

В ходе осмотра дома отца пропавшего мужчины были обнаружены следы крови, а в яме шамбо на территории его домовладения обнаружено тело сына с признаками насильственной смерти. Отец потерпевшего незамедлительно был объявлен в федеральный розыск и 20 января 2022 года задержан сотрудниками полиции на территории Уфы.

Как установлено следствием, в декабре 2021 года сын приехал в гости к отцу. Во время совместного употребления спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой отец нанес сыну несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник спрятал тело в яму.

пресс-служба СУ СКР РБ

Свою вину обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Фото: СУР СКР РБ.

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