Жительница Чекмагуша отметила вековой юбилей

Вековой юбилей отметила жительница села Чекмагуш. Больше 50 лет Музайна Аминева работала учительницей младших классов. Даже в тяжелые военные годы она находила возможность обучать детей.

В 1948 году вышла замуж за фронтовика Салихьяна Аминева, воспитали вместе четырех детей. Несмотря на солидный возраст, Музайна Гариповна живая и деятельная. Любовь к жизни она и называет секретом своего долголетия. Первой учительницей она стала для нескольких поколений детей. Ее бывшие ученики часто навещают любимого преподавателя.