В Уфе волонтеры разыскивают бродячего амстаффа с закованной пастью
В Уфе зооволонтеры разыскивают амстаффа, разъезжающего по городу на автобусах. Выбросили его, или он потерялся сам - неизвестно.
Животное ходит по улицам голодное больше двух недель, так как ему мешает питаться намордник. К тому же, амстафф сильно мерзнет - у него нет подшерстка, защищающего от дождя и холода.
Мы обыскали весь город, но собаки нигде нет. В последний раз ее видели еще в районе Южного автовокзала, она перебегала дорогу. Потом говорят, что она могла уехать на автобусе в сторону Затона. Мы уже не знаем, что и думать. Хочется верить, что собаку кто-то подобрал и оставил себе, ведь порода не из дешевых. Щенки от такой породы стоят очень дорого. С другой стороны, есть опасения, что ее могли загнать псы. У них как раз сейчас сезон половой охоты начинается. Мы надеемся, что с собакой все хорошо.
Екатерина, зооволонтер
Волонтеры просят неравнодушных уфимцев задержать собаку, накормить и позвонить по номеру телефона 8 (937) 152 00 56.