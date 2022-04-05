В Уфе волонтеры разыскивают бродячего амстаффа с закованной пастью

Мы обыскали весь город, но собаки нигде нет. В последний раз ее видели еще в районе Южного автовокзала, она перебегала дорогу. Потом говорят, что она могла уехать на автобусе в сторону Затона. Мы уже не знаем, что и думать. Хочется верить, что собаку кто-то подобрал и оставил себе, ведь порода не из дешевых. Щенки от такой породы стоят очень дорого. С другой стороны, есть опасения, что ее могли загнать псы. У них как раз сейчас сезон половой охоты начинается. Мы надеемся, что с собакой все хорошо.

Екатерина, зооволонтер